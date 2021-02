Rapallo: il Pd e “Un manifesto per la città”

Da Gianluca Cecconi, segretario del Circolo Pd Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Un Manifesto per la città di Rapallo

“Per la nostra comunità si cresce e si migliora insieme”

Introduzione

Quali sono le nostre battaglie? Da quali valori nasce il nostro impegno politico?

Ciò che caratterizza l’impegno costante del Partito Democratico di Rapallo è la passione di portare avanti idee e proposte con piena coscienza e cognizione dei problemi concreti.

Le problematiche causate dal Covid19 impongono a tutti noi di rivedere il concetto di città e bene comune. L’obiettivo principale è quello di porci di fronte ad uno scenario possibile di una Rapallo futura .

L’inclusione di donne e uomini, anche al di fuori dei partiti, che si pongano come orizzonte l’opportunità di lavorare in sinergia fra le idee che possa dare una visione nuova e progressista della città, è il valore fondante su cui intendiamo lavorare per il raggiungimento di tali obiettivi:

. Ambiente

. Turismo

. Lavoro

. Giovani

. politiche sociali

1. Ambiente

Il tema dell’ambiente è fondamentale per questo abbiamo deciso di metterlo per primo.

Riteniamo che la messa in sicurezza del territorio, cioè intervenire nelle zone più a rischio da alluvioni. Negli anni abbiamo assistito a troppi terreni incolti e abbandonati che franano sulle strade creando dei veri e propri problemi. Maggiori investimenti sarebbero utili per intervenire con maggior efficacia.

Inoltre riteniamo fondamentale la proposta del Parco Nazionale di Portofino. Rapallo deve aderire alla proposta, per aprirsi un punto strategico per il proprio futuro sia dal punto di vista ambientale che lavorativo.

2. Turismo e cultura

Il turismo dà indubbiamente possibilità di rilancio per Rapallo, ma ha bisogno di essere rimodellato secondo i canoni sociologici di cambiamento dei gusti del turista.

L’obiettivo deve essere quello di estendere il tema a tutto il Levante creando confronti e sinergie fra Comuni.

E’ di vitale importanza investire sulla cultura. Gli eventi culturali sono un’opportunità di soddisfare i bisogni sia dei turisti che dei cittadini. Rapallo è una città che dal punto di vista storico ha molto da offrire, essendo stata ad esempio la città che può contare ben 2 trattati politici internazionali di indubbia importanza nel 1920 e nel 1922. Migliorare dal punto di vista comunicativo può essere una risorsa per far accrescere l’interesse del turista verso la nostra città.

3. Lavoro

Il lavoro è un tema molto legato anche dall’indotto che il Turismo crea. Con il Covid 19 il mondo del lavoro ha subito gravi danni collaterali, soprattutto per quanto concerne l’occupazione femminile. Riteniamo sia dovere dunque delle future amministrazioni mettere in campo delle politiche innovative, che abbiano come obiettivo quello di intervenire sulla qualità del lavoro:

· Coinvolgimento di tutte le parti sociali, i Sindacati in primis.

· Aumentare in città la possibilità di fare corsi di formazione e accensione ai concorsi pubblici.

· Ricordiamo inoltre che con il Next Generation EU ci sarà la possibilità di implementare e migliorare il Servizio Civile Universale, un’occasione unica per Rapallo.

· Incentivi per l’apertura di nuova attività

· Migliori tutele per l’occupazione femminile. I dati statistici ci dicono che in tutta Italia la pandemia abbia portato a quasi centomila disoccupate.

4. Giovani

I Giovani rappresentano il futuro della città. Ed è dovere dell’amministrazione comunale fare attenzione alle loro esigenze. Negli ultimi anni molti hanno lasciato la città perché sfiduciati e poco ascoltati.

E’ giusto ripensare a degli spazi, anche grazie alla riqualificazione di terreni abbandonati, per poter permettere loro di svolgere attività o eventi di ogni tipo.

In ambito musicale riteniamo sia doveroso l’organizzazione di eventi dove i giovani emergenti di Rapallo e dintorni possano mettersi in mostra, sfruttando appieno il Chiosco delle musica

Migliorare la sinergia col servizio InformaGiovani e tutte le altre organizzazioni presenti sul territorio che si occupano della tematica giovanile.

Importante che la città si occupi in prima persona anche dell’Educazione dei suoi ragazzi, attraverso l’organizzazione di eventi improntati sull’educazione ambientale, l’educazione civica, l’educazione sessuale ecc…

5. Politiche sociali

Le politiche sociali son un pilastro portante di un agenda di una città progressista:

· Accoglienza e multiculturalità

Il tema immigrazione è un tema che viene posto al centro del dibattito politico. E’ doveroso guardare all’integrazione non come un tema fine a se stesso, ma un fenomeno positivo sia per l’immigrato che per il cittadino locale. Rapallo è il comune più multietnico in Italia secondo gli ultimi dati statistici. Una ricchezza culturale che dobbiamo essere in grado di valorizzare, puntando sulla sinergia fra Comune e associazioni che si occupano dell’accoglienza.

· Emergenza abitativa

Con il Covid molte persone sono rimaste senza lavoro e senza una casa. E’ bene dunque intervenire per garantire a tutti il diritto ad una casa. Di vitale importanza è l’ufficio Emergenza abitativa che lavori assieme a Servizi sociali e volontariato.

Inoltre bisogna trovare nuove soluzioni per quelle che sono le abitazioni sfitte. Il bacino da cui attingere è potenzialmente enorme, ed è anche approvato dalla nostra Costituzione, l’articolo 42 infatti consente l’esproprio per motivi di interesse generale.

· Riqualificazione Urbana

Con il passare del tempo cresce il numero di quartieri, strade e vaste aree di territorio dismessi o degradati oppure abbandonati a se stessi. Bisogna intervenire tempestivamente con politiche di Rigenerazione urbana. Inoltre i lavori pubblici dovranno avere maggior efficienza per quanto concerne il problema strade ,la presenza in aumento di buche è un pericolo costante per i cittadini. Inoltre poniamo l’attenzione su luoghi come il Parco Casale, vero polmone verde e potenziale fiore dell’occhiello per la Città di Rapallo.

· Sicurezza

Migliorare la sicurezza in città, in modo che il rispetto delle regole e del vivere civile possano essere valori tutelati. Inoltre il Comune deve migliorare le tutele e appoggi a donne e bambini vittime di maltrattamenti in modo da intervenire tempestivamente per evitare tragedie irreparabili.

· Sanità

E’ importante tutelare il nostro Ospedale. Non riteniamo la privatizzazione di esso come colonna portante della nostra sanità, è importante invece che si stanzino risorse sufficienti atte al miglioramento dei reparti.

Conclusioni

Durante il nostro percorso ci siamo resi conto di quanto il confronto di idee ci possa far crescere e migliorare.

Sogniamo che i cittadini di Rapallo possano essere parte attiva della città, sarà nostra prerogativa instaurare un assessorato alla partecipazione attiva dei cittadini per le decisioni sul futuro della città.

Invitiamo i nostri concittadini, che si riconoscono nei valori del Manifesto, di aderire e accompagnarci ad un percorso fino ed oltre alle elezioni Comunali del 2024. Ora più che mai serve sostegno e partecipazione attiva, perché un Nuova Rapallo è possibile.

“Il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci. E allora può diventare qualcosa di infinitamente più grande”.