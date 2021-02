Nervi: ventenne cade tra i rovi, liberato dai vigili del fuoco

Dal Centro Documentazione e Comunicazione dei Vigili del fuoco di Genova riceviamo e pubblichiamo

Brutta disavventura oggi per un ragazzo di vent’anni che, al ritorno dai laghetti di Nervi, sbagliando strada è scivolato cadendo in rovi restandoci bloccato all’interno fino al collo. Il padre è riuscito ad individuarlo e trasmettere le coordinate alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Raggiunto il posto, i Vigili si sono fatti strada con le roncole fino a raggiungerlo, liberarlo e portarlo in salvo. Accompagnato per una ventina di minuti fino alla strada, è stato visitato dai militi del 118.-