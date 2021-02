Lavagna: incontro su “E allora le foibe? Verità storiche e manipolazioni”

Da “Futura Lavagna” riceviamo e pubblichiamo

Incontro Futura Lavagna “E allora le foibe? Verità storiche e manipolazioni:un incontro per capire”- Martedì 02/03/2021 ore 10.00.

Si informa che nell’ambito del percorso culturale dell’Associazione Futura aps Lavagna proseguono i corsi in calendario e gli incontri a tema, in streaming, attraverso videoconferenze su piattaforma e via social, su FB e Youtube, canale Futura aps-Lavagna (https://youtube.com/c/FUTURAapsLavagna).

Martedì 2 marzo 2021, alle ore 10.00/11.00, sulla piattaforma Jitsi Meet (stanza Futuracomunicazione), l’Associazione Futura di Lavagna proporrà un dialogo su ““E allora le foibe? Verità storiche e manipolazioni:un incontro per capire” con ospiti d’eccezione come Eric Gobetti e Silvio Ferrari.

La tragedia delle foibe sarà rivisitata in una corretta cornice storica, che le contestualizza nel quadro delle violenze e degli orrori che caratterizzarono la vicenda del confine orientale. Si parlerà della manipolazione che ne è stata fatta, del rischio che il Giorno del Ricordo si trasformi in memoriale fascista e delle accuse di negazionismo.

“E allora le foibe”, il libro dello storico Eric Gobetti sull’eccidio e l’esodo degli italiani d’Istria e Dalmazia, sarà al centro del prossimo incontro in cui il docente del corso, Roberto Pettinaroli, dialogherà con l’autore e con Silvio Ferrari, scrittore e traduttore, già assessore all’Istruzione e alla Cultura della Provincia e del Comune di Genova.

Questo confronto su un periodo storico travagliato, grazie alla presenza di grandi conoscitori del mondo istriano e della Resistenza partigiana, permetterà di studiare cause e contesto storico di quei tragici fatti e di quelle morti, non solo italiane ma anche di altre nazionalità.

L’incontro è promosso in collaborazione con Anpi Chiavari.

Il Consiglio Direttivo

Aurora Pittau

Rina Seminaroti

Mario Fato

Princi Ratti

Giovanni Sanguineti