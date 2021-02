Camogli: una poesia dedicata al crollo del cimitero (3)

Da Sivano Bertolazzi, Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per la poesia, riceviamo e pubblichiamo

“Al cimitero di Camogli disperso in mare”

(Un pronipote che ha perduto la trisnonna)

È volato via il tempo del mio tempo,

quello che mi stringeva, sì forte,

all’epoca felice che preclara mi apparteneva

come queste tombe della falesia di Camogli,

non più vetuste opre di marmi assolati:

non più eterne.

Or, dal mar lambite,

sol anime son protese

ove più non sono, se non al cielo,

tra quel più dolce assopito ricordo di vita vissuta,

or sperduta,

sotto macerie dai flutti tempestosi,

qua e là gettate,

spaiate in ossa da Patrie acque amiche

consolatrici di lacrime cadute;

tra volti di parenti stanchi

e di madri inginocchiate in preghiera a Dio.