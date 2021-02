Camogli-Recco: la strada interrotta frena i pendolari della spesa

La provinciale che collega Recco a Camogli è interrotta all’altezza del cimitero per la presenza di due gru; il traffico veicolare è dirottato sulla via Aurelia, quello pedonale lungo una breve scalinata. Insomma, gli spostamenti tra Recco e Camogli, oltre ad essere vietati dalle norme anti-covid, sono scoraggiati anche per recarsi da Camogli in un supermercato al confine tra le due cittadine.

Dati ufficiali non ne esistono, anche perché l’arrivo (consentito) nelle seconde case ha aumentato le presenze. Sembra tuttavia che l’interruzione della strada giovi al commercio camogliese.