Camogli: lunedì riapre il Museo Marinaro

Da Bruno Sacella, direttore del Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari di Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 1° marzo riapre il Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari” con il seguente orario: da lunedì a venerdì ore 09.00 – 12.00.

Durante le ore di apertura sarà sempre disponibile personale qualificato per una visita guidata.

Nel rispetto delle disposizioni anti “covid 19” dovranno essere

rigorosamente seguite le seguenti disposizioni:

sanificazioni delle mani, indossare correttamente la mascherina, durante

la visita rispettare il distanziamento di almeno un metro, con

esclusione dei familiari conviventi, presenza di non più 4 persone per

volta con permanenza massima nel museo per 1/2 ora.

Vi aspettiamo numerosi.

Chi ama il mare e le sue storie potrà ritrovarsi in un ambiente che profuma di mare e racconta grandi storie di mare, di navi e di uomini coraggiosi che lo hanno affrontato nel rispetto della sua grandiosa potenza.