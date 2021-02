Camogli: loculi prefabbricati, ok Soprintendenza (6)

La Soprintendenza avrebbe approvato la sistemazione nelle piane sicure del cimitero di Camogli l’utilizzo di loculi prefabbricati. Questa soluzione accelera l’iter per la sistemazione dei feretri caduti in mare e recuperati e di quelli tolti dai loculi che minacciano di finire in mare e che in ogni caso vanno abbattuti perché poggiano su strati di falesia destinati a crollare.

Provvisoriamente le bare vengono catalogate e sistemate in due tendoni messi a disposizione della protezione civile e in due sale disponibili al cimitero. La notizia dell’ok della Soprintendenza può lenire la preoccupazione dei familiari dei morti che chiedono una sistemazione definitiva delle salme.

I loculi a rischio, svuotati dalle bare, quelli che erano a destra sono franati (Foto Consuelo Pallavicini)