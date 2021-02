Camogli: “Il sindaco mi ha vietato di assistere ad una riunione”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Ieri avrei voluto partecipare alla riunione in Comune a Camogli, in funzione di consigliere comunale, avente come ordine del giorno il crollo al cimitero alla presenza dell’assessore Gianpedrone, della Protezione Civile, delle autorità militari, dei rappresentanti delle Pubbliche Assistenze di Camogli e Rapallo.

Il Sindaco Olivari non mi ha permesso di assistere all’incontro invitandomi pubblicamente davanti a tutti ad uscire dalla sala consiliare motivando che era una riunione operativa.

Allora dovrebbe spiegare con quale ruolo ed autorizzazione il Dott. Danko Singer, responsabile artistico del Festival della Comunicazione, in una riunione operativa svoltasi in Comune circa tre giorni fa, sedeva accanto alla Protezione Civile, come si può constatare da foto del Levante News e servizio sul Tg3.

Trovo il comportamento del Sindaco Olivari politicamente grave e inqualificabile…

ancora una volta mi chiude la porta in faccia come rappresentante di una parte della cittadinanza adducendo stucchevoli ed irricevibili motivazioni burocratiche di fronte ad un problema di tale portata.

In presenza di tali comportamenti politicamente miopi, siamo sicuri che il Sindaco abbia ancora la lucidità di valutare quali siano le migliori decisioni da prendere per il bene della città?

Che cosa hanno detto in quella riunione che io non avrei dovuto sentire?