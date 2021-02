Camogli: il cimitero che non c’è e quello post crollo (2)

Da Luciano Port, già sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Il relazione al triste evento occorso al Cimitero di Camogli mi è capitato più volte di leggere del possibile utilizzo del Cimitero di San Rocco…

A Camogli oltre il Cimitero del Capoluogo esiste il Cimitero di Ruta.

Essendo io nativo di Ruta visito il locale cimitero dove sono inumate le spoglie di mio zio Tito Maumary (fratellastro di mia mamma) e di mio bisnonno materno Carlo Leonardi.

Il cimitero di Ruta si trova davanti alla Chiesa Millenaria.

Posso assicurare che non esiste nessun Cimitero di San Rocco…

*****

La lettera dell’ironico Luciano Port ricorda proposte irrealizzabili tipo quella di costruire un nuovo cimitero a San Rocco dove non solo manca lo spazio, ma quello che c’è è franoso e quindi inutilizzabile. Il cimitero del centro di Camogli detto “Genovesi”, negli spazi che saranno messi in sicurezza, dovrà certo essere ripensato, magari con la costruzione di loculi nei vari campi, come è stato fatto nel primo lato levante. Calcolando che la volontà di farsi cremare è in continua crescita.