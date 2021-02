Camogli: frana cimitero, aggiornamento interventi (7)

Da Comunicazione Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

A seguito della chiusura totale della strada, è stata collocata stamattina una seconda autogru che consentirà di accelerare le operazioni di spostamento dei feretri posizionati sul ciglio della parete franata.

Il Sindaco Francesco Olivari ha incontrato la Soprintendenza e i tecnici per individuare nuovi loculi ove ricollocare i feretri successivamente allo spostamento nell’area delimitata dalla Polizia Mortuaria.

La mattinata si è conclusa con il sopralluogo dei rocciatori per definire la rimozione in sicurezza delle due cappelle che si trovano in prossimità della falesia oggetto della frana.

Saranno stese reti metalliche particolarmente resistenti proprio al di sotto delle cappelle stesse per limitare l’eventuale rotolamento di materiale e incrementare anche la sicurezza di chi effettua gli interventi da mare.

E proprio quest’ultimo argomento è stato l’oggetto dell’incontro in videoconferenza che Olivari ha avuto nel pomeriggio con Università di Firenze, Università di Genova e Fondazione Cima.

Alle 18.30 videoconferenza con l’Assessore Regionale Giacomo Giampedrone in cui il Sindaco lo ha informato sugli sviluppi della giornata in attesa dell’apertura del Centro Operativo Avanzato di domattina.