Testo e foto di Consuelo Pallavicini

A Camogli è mancato Ugo Fregara. Ricordiamo il bellissimo presepe che allestiva, con passione ed impegno, occupando un ampio spazio di casa sua, dove per farlo stare toglieva una porta tra un locale e l’altro. E poi l’albero di Natale, alto due metri e mezzo e ben decorato, appeso al soffitto al posto del grande lampadario. Accoglieva con gioia i bambini dell’Asilo Umberto I°, che restavano affascinati alla vista del presepe, e per i quali aveva anche tenuto alcuni laboratori. Non solo. Ugo, persona gentile e di grande equilibrio, era anche tra i volontari del Teatro Sociale, tra i fondatori dell’Associazione “Camoglini & Camogliesi” e faceva parte dei pescasportivi. Alla famiglia le condoglianze di Levante News.