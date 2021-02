Camogli: dopo il crollo, grande prova d’efficienza

Le immagini del crollo parziale del cimitero di Camogli, hanno fatto il giro del mondo; forse hanno colpito l’opinione pubblica quanto il crollo del ponte Morandi dove le vittime furono 43. Qui ci sono oltre 200 defunti, e il fatto che fossero già morti non diminuisce il dolore dei parenti, la curiosità della gente, l’attenzione dei media.

Oltre il crollo, a far notizia è l’efficienza della Protezione civile, ossia dell’assessore regionale Giacomo Giampedrone che nel giro di poche ore, dopo avere annullato ogni appuntamento ed essersi precipitato a Camogli appena avuta notizia del crollo, ha organizzato con i suoi tecnici il piano complesso degli interventi. Monitoraggio della situazione geologica de l’applicazione di sensori per consentire di lavorare in sicurezza; le operazioni per liberare dalle bare i loculi destinati alla demolizione perché destinati a crollare; le operazioni di recupero delle bare finite a mare.