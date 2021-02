Calciano la porta del ‘Secolo’ e aggrediscono agenti, due arresti

Dal Portavoce della questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

La Polizia di Stato ha arrestato ieri sera una coppia genovese, lui di 23 e lei di 26 anni, per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I due giovani, in compagnia di altri due individui poi scappati, hanno, senza apparente motivo, colpito violentemente con calci e pugni la porta d’ingresso della redazione del Secolo XIX.

A quel punto il receptionist della sede, preoccupato della situazione, ha prima cercato di calmarli, poi ha chiamato la Polizia.

Due volanti dell’UPG, intervenute rapidamente in suo soccorso, sono riuscite a bloccare i due giovani che, in evidente stato di ebbrezza alcolica e presumibilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, hanno dirottato la loro violenza verso due operatori colpendoli con calci e pugni, tanto da procurare ad entrambi ferite guaribili in 7 giorni.

Gli altri due componenti del gruppo, che non avevano colpito la porta d’ingresso ma che erano scappati alla vista delle volanti, sono stati rintracciati e sanzionati per inosservanza al decreto anti-Covid.

Fissata per questa mattina la direttissima