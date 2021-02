Biker sedicenne cade, soccorsa con l’elicottero

Dal Soccorso Alpino Liguria – Relazioni Esterne riceviamo e pubblichiamo

Brutta caduta questa mattina per una giovane biker di 16 anni durante una gara a campo chiesa sulle alture di Albenga.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il Soccorso Alpino Liguria che ha provveduto a stabilizzare la ragazza prestandole le prime cure.

Vista la zona, si è reso necessario l’intervento di Grifo, l’elicottero del 118 su cui viaggia anche un tecnico del Soccorso Alpino.

Decollato dal vicino aeroporto di Villanova d’Albenga, l’elicottero in poco tempo ha raggiunto il luogo dell’incidente e caricato la ragazza trasportandola in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure con trauma cranico, sospetto trauma al bacino e contusioni al gomito sinistro. Sul posto anche la Croce Bianca di Albenga