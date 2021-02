Val di Vara e costa: sicurezza del territorio, fondi dalla Regione

di Guido Ghersi

Mercoledì 25 febbraio, il Ministero Dipartimento Affari Interni e il Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell’Economia, hanno ufficializzato i Comuni, che per quest’anno beneficeranno di importanti contributi stanziati nell’ambito della legge di bilancio e finalizzati ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio e del rischio idro-geologico, per strade nonché edifici pubblici.

In provincia della Spezia, tra i Comuni beneficiari ci sono: Deiva Marina che riceve 965 mila euro, Framura che riceverà 990 mila euro per eseguire il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza della cronica frana in frazione Castagnola.

In Val di Vara, che più di altre zone soffre di dissesto idro-geologico, un importante contributo lo riceverà il paese di Maissana nell’Alta Valle con 890 mila euro per la messa in sicurezza del versante franoso che interessa un’arteria del Comune, oltre che la provinciale per la frazione di Santa Maria, con i lavori che serviranno ad aprire la strada provinciale. A Sesta Godano giungerà ben un milione di euro, che serviranno all’Amministrazione Comunale per realizzare il primo lotto e i lavori di messa in sicurezza del Torrente Gottero, nel tratto compreso tra il ponte nelle località Boeri e Fulli. Infine alla Città di Brugnato sarà assegnato un contributo di 370 mila euro per la messa in sicurezza dell’area adibita a sport fluviali in località Cana de Raze.