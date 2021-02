Sori: Aurelia, senso alternato (e code) sul ponte fino a luglio

Altra batosta per i pendolari che nel Golfo Paradiso si spostano lungo l’Aurelia. Da lunedì prossimo 1 marzo a giovedì 1 luglio Anas lavorerà alla manutenzione straordianaria del viadotto dell’Aurelia a Sori. Per altro l’intervento non era più procrastinabile per i danni, scarichi d’acqua, che finivano nella centrale area sottostante.

Il traffico sarà organizzato a senso unico alternato regolato da semaforo o movieri. Già si suppone che nelle ore di punta si registreranno code importanti, anche di due chilometri, con maggior tempi di percorrenza.

I lavori prevedono la rimozione del vecchio asfalto, il rifacimento della parte della soletta dove necessario, l’impermeabilizzazione della pavimentazione, la canalizzazione delle acque. Prima su una carreggiata e poi sull’altra utilizzata nella prima fase per far scorrere il traffico.

Ci si chiede se Anas si coordinerà per evitare il blocco dell’A-12 fino a luglio.

Nella foto il viadotto dell’Aurelia a sori che lascia filtrare acqua che piove sulla piazza sottostante