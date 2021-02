Sestri: Festival dei due Mari, ufficiali le date della kermesse di danza

Dall’ufficio comunicazione di Mediaterraneo riceviamo e pubblichiamo

Da lunedì 26 a venerdì 30 luglio la grande Danza torna presso l’Ex Convento dell’Annunziata di Sestri Levante, con il Festival dei Due Mari che giunge quest’anno alla sua quarta Edizione.

Da quattro anni il Festival dei Due Mari si impegna nella valorizzazione dell’arte della danza in tutti i suoi diversi stili consentendo ai partecipanti di cimentarsi in una vera e propria full-immersion di una settimana, sulle diverse tecniche e discipline accademiche e non, oltre che sulle tendenze più innovative della Street Dance.

L’evento, nato dalla dedizione di due professionisti del settore ovvero Guendalina Fazzini e il maestro Maurizio Tamellini, e reso possibile grazie al Comue di Sestri Levante, Mediaterraneo Servizi e Us Acli Chiavari, si svolge in uno dei luoghi più celebri del Tigullio come la Baia del Silenzio ritenuta una delle baie più belle e suggestive d’Europa, vincitrice nel 2020 del prestigioso riconoscimento di Bandiera Blu.

Una manifestazione di qualità che offre ai ballerini partecipanti non solo la possibilità di studiare e formarsi nella disciplina della danza in un contesto unico, ma anche l’opportunità, sia per loro sia per i loro accompagnatori, di conciliare un viaggio di piacere scoprendo la bellezza e le peculiarità di Sestri Levante.

La pandemia non ha fermato del tutto l’arte, come lo scorso anno infatti le lezioni saranno effettuate seguendo tutte le norme di sicurezza necessarie a consentire allenamenti e performance serene e sicure per ballerini e insegnanti. La realizzazione del Festival sarà ovviamente vincolata dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria e nel rispetto delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, come da circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 e seguenti.

Le iscrizioni sono aperte e disponibili sul sito www.festivaldei2mari.com il termine ultimo per l’invio dei moduli di partecipazione è previsto per il 15 luglio 2021.