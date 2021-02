San Colombano: appalto unico dei rifiuti, la minoranza interpella il Sindaco

Dal Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo, a firma Claudio Solari, Mirco Aste e Paola Repetto, riceviamo e pubblichiamo



Al Sindaco del Comune di San Colombano Certenoli

E p.c. Al Segretario comunale di San Colombano Certenoli

I sottoscritti Claudio Solari, Mirco Aste e Paola Repetto in qualità di Consiglieri comunali del gruppo Territorio e Sviluppo,

VISTI:

Il Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale,

Le normative vigenti,

Il disciplinare del nuovo appalto unico per il servizio di raccolta dei rifiuti,

CONSTATATO:

La scarsa comunicazione sul nuovo servizio unico,

Altresì che c’è poco riscontro con la popolazione,

INTERPELLANO:

Il Sindaco per conoscere come l’Amministrazione comunale intenda muoversi al riguardo il nuovo servizio affinché sia sempre più efficiente, decoroso e rispondente ai bisogni dei cittadini,

RICHIEDONO:

Che la presente sia inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.