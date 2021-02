Regione: in Consiglio, i detriti gettati dal mare in spiaggia

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per lunedì 1° marzo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18

Disegno di legge 57: Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici.

Ordine del giorno 19 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana): Sugli spostamenti fra comuni in zona arancione per le attività tradizionali che si svolgono in maniera individuale nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramenti quali la caccia, la pesca sportiva e la ricerca di funghi e tartufi.

Ordine del giorno 25 (Giovanni Battista Pastorino): Sul biodigestore in area spezzina, procedura di VAS, procedura di VIS e inchiesta pubblica.

Mozione 3 (Giovanni Battista Pastorino): Sulle centrali ENEL di La Spezia e di Genova in merito alle opportunità del progetto Futur-E in termini: ambientali, economici, occupazionali e di sviluppo della Regione Liguria.

Ordine del giorno 194 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto): Sulla centrale Enel di La Spezia.

Mozione 4 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sull’aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni.

Mozione 5 (Luca Garibaldi, Fabio Tosi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa): Sull’educazione all’affettività.

Mozione 6 (Luca Garibaldi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi, Angelo Vaccarezza): Sulle condizioni del popolo saharawi.

Mozione 8 (Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sul sostegno alle attività del settore intrattenimento e istituzione dell’Albo regionale dei locali storici.

Mozione 12 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sulle misure di ristoro relative alle chiusure delle attività H24 previste dalle ordinanze regionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Ordine del giorno 31 (Sergio Rossetti, Giovanni Battista Pastorino, Fabio Tosi): Sulla stabilizzazione dei lavoratori precari ex dl 109/2018 (Ponte Morandi).

Ordine del giorno 113 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sulla determinazione dei criteri di accesso ai bandi pubblici per i lavoratori dell’ex Ponte Morandi.

Ordine del giorno 36 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi): Sul riconoscimento economico delle professioni sanitarie.

Ordine del giorno 38 (di iniziativa dei Consiglieri: Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’estensione dei territori di applicabilità del Just Transition Fund.

Ordine del giorno 45 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo, Luca Garibaldi, Stefano Mai, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sull’esclusione degli agenti di commercio dai ristori a fondo perduto.

Ordine del giorno 120 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sull’inserimento dei codici Ateco esclusi dai ristori.

Ordine del giorno 106 (Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano, Laura Lauro, Chiara Cerri, Daniela Menini, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Domenico Cianci): Sull’avvio dell’iter procedurale per l’individuazione dell’area e la costruzione del carcere nell’area savonese della Valbormida.

Ordine del giorno 107 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sull’attivazione di un tavolo di concertazione a supporto delle amministrazioni locali per l’emergenza meteo.

Ordine del giorno 108 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sull’emergenza riguardante laviabilità sulla A7 Genova Ovest – Genova Bolzaneto.

Ordine del giorno 108 (di iniziativa dei Consiglieri: Armando Sanna, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sull’emergenza riguardante la viabilità sulla A7 Genova Ovest – Genova Bolzaneto.

Ordine del giorno 109 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sulla proposta di un tavolo tecnico permanente sulla viabilità ligure.

Ordine del giorno 110 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul finanziamento della struttura sportiva “R. Zaccari”.

Ordine del giorno 116 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul deposito di legname sugli arenili.

Ordine del giorno 118 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Covid-19. Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla Campagna vaccinale

Ordine del giorno 119 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul patentino Covid-free.

Mozione 9 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Alessio Piana): Su azioni a tutela del commercio locale e richiesta al Governo di introdurre una “web tax”.

Mozione 11 (Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Alessio Piana): Sulle iniziative a favore delle Strutture socio-sanitarie a seguito dell’emergenza Covid-19.

Ordine del giorno 67 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sull’impegno al sostegno economico del comparto socio-sanitario.

Ordine del giorno 39 (Sandro Garibaldi): Sui pannelli fonoassorbenti autostradali liguri.

Ordine del giorno 200 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla vaccinazione ai disabili, alle persone fragili e ai soggetti che se ne prendono cura.

Ordine del giorno 104 (Claudio Muzio): Su inserimento degli odontoiatri, degli igienisti dentali, degli assistenti di studio odontoiatrico, dei fisioterapisti e dei medici veterinari nel novero delle figure a cui somministrare in via prioritaria il vaccinoanti SARS-CoV-2.

Ordine del giorno 105 (Claudio Muzio): Su inserimento degli informatori scientifici del farmaco e degli addetti delle imprese di onoranze funebri nel

novero delle figure a cui somministrare in via prioritaria il vaccino anti SARS-CoV-2.

Ordine del giorno 193 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto): Sul crollo del ponte di Albiano Magra (SP).

Ordine del giorno 197 (Luca Garibaldi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, Stefano Balleari): Sulle iniziative a sostegno della richiesta di liberazione di Patrick Zaki.

Ordine del giorno 198 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulla possibilità di riaprire palestre e impianti sportivi nelle zone gialle.

Ordine del giorno 199 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto): Sugli interventi urgenti su regolamentazione e infrastrutture per l’utilizzo dei monopattini in sicurezza.

Ordine del giorno 201 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’introduzione del Nipt Test gratuito per tutte le donne residenti in Liguria.