Regione: il Comitato ligure Fin incontra l’assessore Ferro

Dall’ufficio stampa del Comitato Ligure Fin riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di ieri una delegazione del Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana Nuoto, formata dai vicepresidenti Alessandro Martini e Stefano Lanata e dal consigliere Andrea Biondi, rappresentante anche del movimento “Insieme si vince”, ha incontrato nella sede di Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova l’assessore allo Sport, Simona Ferro.

Si è trattato di un primo incontro conoscitivo fra la rappresentante della giunta Toti e il nuovo consiglio della FIN ligure, incentrato soprattutto sulle problematiche innestate dalla crisi pandemica e sulle relative soluzioni per gli impianti e di riflesso, per le società natatorie della regione.“Le misure per il contenimento del virus hanno comportato la chiusura delle piscine non solo nel primo lockdown totale, ma anche in occasione della seconda ondata, con gli impianti ormai fermi da ottobre e le società che si trovano in una situazione insostenibile.

Ringraziamo l’assessore Simona Ferro per averci ricevuti e ascoltati e per aver mostrato competenza e disponibilità ad individuare le migliori soluzioni possibili per difendere un settore, quello degli sport acquatici, particolarmente vivace proprio in Liguria. Ci siamo lasciati con il reciproco impegno ad approfondire le varie tematiche in una serie di incontri incentrati sugli aspetti tecnici relativi alle strade da intraprendere”, commentano Martini, Lanata e Biondi.