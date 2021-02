RASSEGNA STAMPA. Camogli: il mare restituisce due salme

Oggi, venerdì 26 febbraio, auguri a Nestore. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: fauna (il complesso delle specie animali proprie di ambienti e territori determinati). Proverbi: “I pensieri fanno venire i peli canuti”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Camogli, cimitero crollato: “Le onde restituiscono le salme” (ma il mare era calmissimo ndr); “La dolorosa ricerca dei morti due volte”; “Saranno i sensori a far scattare l’allarme”; “Le operazioni con le autogrù rivoluzionano la viabilità”; “Recupero resti, la parte più ardua sotto i detriti”; “Il mio video ha milioni di visualizzazioni’. (Ampi servizi anche su Repubblica). Covid: “Asl 4, sono 29 i nuovi contagi, 38 i ricoverati”; “Vaccini, da marzo iniezioni in sei presidi”; “Sindaco e personale, tamponi in Comune a Casarza”; “Lavorare almeno a Pasqua, l’appello delle attività ferme”. Rischio idrogeologico: risorse a 7 Comuni.

Sestri Levante: caligo, ieri una coda. Sestri Levante: sì alle nuove case-vacanza nell’ex cinema. Lavagna: commosso addio a Augusto Solari. Chiavari: Marianna è guarita e si regala un giro in barca.

Zoagli: abuso d’ufficio, assolto l’ex sindaco Franco Rocca. Rapallo: dragaggio del golfo, varato il programma. Rapallo: progetto di recupero di parco Casale. Santa Margherita Ligure: serie di spettacoli streaming. Portofino: Amici del Monte contro il ministero.

Mezzanego: l’ultimo saluto a Jessica Solari. Santo Stefano d’Aveto: gara degli agonisti come consolazione.