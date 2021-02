Rapallo: il Nido San Girolamo sospende l’attività per 7 giorni

Dall”Istituto Nido San Girolamo Emiliani riceviamo e pubblichiamo

Premesso che l’Istituto Nido San Girolamo Emiliani ha, da sempre, fra le sue prerogative la tutela del proprio personale e dei propri alunni; rilevato che, nei giorni scorsi, sono stati diagnosticati alcuni casi Sars-cov-2 (posti in quarantena secondo le procedure vigenti) tra gli studenti dell’istituto , si comunica che, sentiti i vari organi competenti, l’istituto in propria autonomia ha optato per la sospensione preventiva delle attività didattiche in presenza per una durata di sette giorni da lunedì 1 marzo ciò al fine di preservare i propri studenti ed il proprio personale, predisponendo le lezioni in modalità telematica (DAD).

Si comunica altresì che nei prossimi giorni verranno sanificati tutti i locali e verrà monitorato l’andamento dell’infezione ciò al fine di permettere un rientro sereno e sicuro Lunedì 8 marzo p.v.