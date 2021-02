Protezione Civile: il benvenuto della Regione a Fabrizio Curcio

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Benvenuto a Fabrizio Curcio, nuovo responsabile del Dipartimento nazionale della Protezione civile, come Regione Liguria abbiamo già lavorato con lui e negli anni abbiamo instaurato ottimi rapporti che ci hanno visti impegnati a risolvere le tante emergenze. Siamo sicuri che proseguiremo su questa strada e come Regione siamo pronti a collaborare al meglio, come abbiamo sempre fatto”. Lo dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, non appena appresa la nomina in Cdm del nuovo capo della Protezione civile nazionale.

“Ad Angelo Borrelli – prosegue Toti – vanno i miei più sentiti ringraziamenti per il grande sostegno che negli anni ha sempre dato alla Liguria, a cui è stato sempre accanto con il dipartimento nazionale nei momenti più terribili, a cominciare dal crollo di ponte Morandi, fino alla tremenda mareggiata del 2018, riconoscendo anche alla nostra regione di essere diventata un punto di riferimento nazionale e di buone pratiche nel campo della protezione civile e della gestione delle emergenze”.

