Pallanuoto M/ Champions League, Pro Recco chiamata al tour de force

Olympiacos, Jug, Marsiglia e Ortigia: quattro partite in quattro giorni attendono la Pro Recco, pronta a scendere in acqua nel concentramento di Champions League in programma al Polo Natatorio di Ostia dall’1 al 4 marzo.

I biancocelesti, che hanno vinto le prime tre partite europee, entrano nella fase calda di stagione: “Mi piacerebbe rivedere la voglia e lo spirito di gruppo mostrato nei match di dicembre, abbiamo superato momenti difficili soffrendo insieme e questo è fondamentale per crescere come squadra – afferma mister Hernandez -. Mi aspetto invece maggiore precisione, ma è normale che in quel periodo non avessimo la necessaria lucidità visto che venivamo da tre mesi senza partite troppo impegnative. Sono contento di avere ritrovato Aicardi: con lui, Dobud e Hallock ho a disposizione tre centroboa importanti; il loro impiego dipenderà dallo stato di forma e dall’avversario che affronteremo. Potrei giocare con tutti e tre, con due o solo con un centro, non mi precludo nessuna scelta”.

Le partite della Pro Recco saranno trasmesse in diretta su Sky Sport. Ecco il calendario:

1 marzo, Olympiacos – Pro Recco, giornata 4, ore 20:15

2 marzo, Pro Recco – Jug, giornata 5, ore 20:15

3 marzo, Marsiglia – Pro Recco, giornata 6, ore 15:15

4 marzo, Pro Recco – Ortigia, giornata 7, ore 20:15