Ne: nuovo finanziamento per il Comune

Con il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato 23 Febbraio 2021, è stato assegnato al Comune di Ne il considerevole contributo di Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila,00) da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

“Questo contributo è molto importante perché permetterà la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza di zone del nostro territorio a rischio idrogeologico. Si tratta di interventi attesi da anni, ma che purtroppo non avevano, ad oggi, ancora beneficiato di alcun finanziamento. Un grande risultato quindi, ottenuto grazie alla collaborazione tra l’Assessorato ai lavori pubblici e l’Ufficio tecnico del Comune di Ne, al quale va un doveroso ringraziamento per l’enorme lavoro svolto” – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Podestà.

“Sono soddisfatta dei frutti che la nostra Amministrazione sta raccogliendo dopo un anno e mezzo di lavoro – conclude poi il Sindaco di Ne, Francesca Garibaldi – nonostante tutte le difficoltà connesse al protrarsi della situazione emergenziale da Covid-19. Questi 850.000,00 Euro ci aiuteranno ad intervenire anche su quelle “piccole” criticità che gravano sul nostro territorio, impedendo così che si aggravino ulteriormente col passare del tempo”.