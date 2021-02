Ne: a Marzo la miniera di Gambatesa si trasforma nell’inferno dantesco

Dalla pagina di Genova Dreams

Sabato 6,13,20 e 27 Marzo a partire dalle 11.00 apertura speciale dei luoghi della Miniera di Gambatesa a Ne, in occasione della “Passeggiata Infernale” con attori e indovinelli per celebrare Marzo come l’ inizio del viaggio ultraterreno della Commedia del Sommo Poeta, nell’anniversario del 700′ anno dalla sua morte. L’iniziativa è promossa da Genova Dreams e ideata da Sophie Lamour .

Tra gli artisti: Deborah Carelli nei panni di Taide, Alberto Cervelli nel ruolo di Caronte, Sophie Lamour in Semiramide.

“La Passeggiata Infernale” è adatta a tutti: il percorso misterioso si svolge sia in superficie di una “selva oscura” che nel cuore pulsante della montagna. Un ambiente angusto e sinistro, perfetto per l’atmosfera infernale, un passaggio nell’aldilà travolgente, in compagnia di in una bolgia dantesca, formata da 7 dannati , 7 come i vizi capitali, e come 7 minerali dai poteri divini.

Ma non solo: la “Passeggiata Infernale” è un vero e proprio “Game Experience”: ovvero un gioco in cui i visitatori potranno cimentarsi, compiendo prove per menti ardite e risolvendo la caccia al luogo dantesco in Liguria. Come? Ogni anima dannata svelerà indizi utili a indovinare i luoghi riconducibili alle gesta del sommo Poeta…Ma non tutto si può rivelare…

Non mancherà spazio foto per a tema per il contest #divinamentesocial a cura di DaruMa Photo.

Un’avventura emozionale decisamente particolare, in cammino tra luci e ombra tra vizi e virtù, accompagnati dalle guide della miniera in totale sicurezza, in cui il capolavoro della letteratura mondiale vive attraverso indovinelli e trabocchetti!

Posti limitatissimi ( 10 a passeggiata)

Info e Prenotazioni via whatsapp: 3404910024

N.B

si consiglia abbigliamento e scarpe comode per passeggiare in maniera confortevole.

l’evento si svolgerà in fascia gialla se sarà comunicata la fascia arancione verrà posticipata la data