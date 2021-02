Lettere/ “Rapallo, parco De Martino, tutto ciò che non va”

Da Alessandra Caneva riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata al sindaco di Rapallo

Signor Sindaco, Le rubo qualche minuto per segnalare la situazione di enorme degrado in cui si trova il parco De Martino. È apprezzabile che ieri pomeriggio siano passati due vigili per verificare la situazione di assembramenti e mascherine (senza rilevare grandi problemi, anche se, visto da fuori, con le belle giornate il parco sembra super affollato).

Non è invece apprezzabile che il parco sia pieno di topi che iniziano a uscire già prima della chiusura dei cancelli, non appena si diradano un po’ le presenze umane (ma quando ancora i bambini stanno giocando). Vedrà dalle foto (fatte intorno alle ore 19.00 del 24.02.2021) che c’è probabilmente qualcuno che, dopo la chiusura, si occupa anche di nutrirli. Anche a noi mamme è capitato di vedere persone lanciare pane secco in mezzo ai prati (e ci siamo occupate noi di eliminarlo subito, ma già anche i gabbiani erano scesi agguerriti).

Troverà anche un paio di foto dei bidoncini della spazzatura che oggi traboccavano: possiamo insegnare ai bambini a mantenere pulito ed usarli, se ci aiutate svuotandoli regolarmente.

La scorsa settimana è anche capitato un episodio lampo di spaccio di droga (incontro fugace tra elementi del posto e poi di corsa via ognuno per la sua strada). Gli stessi elementi sono tornati anche ieri, ma senza scambi di merce (o non sono stati così plateali come la settimana scorsa).

Il Parco De Martino già è bruttino di suo, poco verde, schiacciato com’è tra macchine, treno, palazzi. Tuttavia, ad oggi molte di noi preferiscono rimanere lì dopo scuola: lasciamo che i nostri figli si sfoghino un’oretta giocando con gli stessi bambini che frequentano in classe e ci sembra quasi di contenere il rischio di scambio di malanni mantenendo sempre gli stessi contatti (non servirà a niente, ma tant’è ci speriamo).

Mi scusi se mi sono dilungata, ma sono tante le cose che vanno segnalate. Le chiedo per favore attenzione su questo tema, su tutti gli aspetti.

Foto del 24 febbraio 2021

Foto del 25 febbraio 2021