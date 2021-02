Lettere/ “La tomba di mio padre nel cimitero di Megli”

Da Roberto Cabanelli riceviamo e pubblichiamo

Ho bisogno di sfogarmi perché oggi io e mia sorella ci siamo recati nel cimitero di Megli per portare i fiori sulla tomba di nostro padre. Arrivati sul posto scopriamo che nostro padre era stato riesumato a nostra insaputa. Aiutateci a fare un po’ di chiarezza.

Ci siamo informati. Gli uffici preposti del Comune di Recco, oltre rispettare le normative, sono molto sensibili nei confronti dei parenti. C’è il caso, proprio a Megli, di resti conservati nella camera mortuaria che attendono da ben 13 anni che un parente si faccia vivo per dire come intende sistemarli. In caso di rimozione per scadenza, vengono affissi avvisi anche un anno prima e in genere il sacerdote lo dice ai parrocchiani durante le omelie. Basta che lei e sua sorella si rivolgano all’ufficio comunale competente per avere tutte le informazioni del caso.