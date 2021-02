Governo: “Nomina sottosegretari, una buona notizia”

Da Claudio Muzio, Giorgio Tasso ed Elisabetta Ricci (Fi-Lp) riceviamo e pubblichiamo

“Le nomine dell’on. Giorgio Mulè a sottosegretario alla Difesa e di Andrea Costa a sottosegretario alla Salute sono un’ottima notizia per la Liguria. Mulè e Costa sono due figure di rilievo dei nostri movimenti politici e siamo certi che sapranno esercitare il loro mandato con la competenza e la passione che li contraddistingue, con ricadute positive anche per il nostro territorio. Forza Italia e Liguria Popolare, in ragione dei comuni valori fondanti, hanno intrapreso a partire dalle elezioni regionali un cammino di collaborazione che ha portato alla nascita di un gruppo unitario in Regione e nel Comune di Rapallo. Vedere ora che a due esponenti liguri delle nostre formazioni politiche sono stati assegnati importanti incarichi all’interno del Governo Draghi è motivo di grande soddisfazione. All’on. Giorgio Mulè e ad Andrea Costa, così come alla sen. Stefania Pucciarelli, nominata sottosegretario alla Difesa, vanno i nostri migliori e più sentiti auguri di buon lavoro”.

E’ quanto dichiarano:

il consigliere regionale Claudio Muzio (FI), capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, e i consiglieri comunali di Rapallo Giorgio Tasso (FI, capogruppo) ed Elisabetta Ricci (LP), membri del gruppo Forza Italia – Liguria Popolare.