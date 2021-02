Chiavari: commissione consiliare sull’ex Palazzo di giustizia, precisazioni

Dalla Lista “Marco di Capua Sindaco” riceviamo e pubblichiamo

Oggetto: commissione consiliare ex Palazzo giustizia/precisazioni

I Consiglieri comunali Alberto Corticelli, Luca Ghiggeri, David Cesaretti precisano quanto segue in ordine a quanto apparso sul quotidiano locale.

1) Il nostro gruppo si è prodigato per analizzare a fondo il progetto fornendo spunti di discussione e riflessione per un dibattito condiviso.

2) La frase citata “rivede la propria posizione” va interpretata nel senso di aver preso atto delle comunicazioni intercorse negli ultimi mesi tra le parti comunali coinvolte e gli enti di riferimento interpellati, pertanto alla luce di quanto emerso rivaluteremo il progetto stesso sempre in un’ottica costruttiva e propositiva per la città all’interno di un confronto continuo e costante con la nostra maggioranza. Analogamente l’opposizione dovrebbe chiaramente esprimersi in maniera propositiva piuttosto che cercare crepe inesistenti all’interno della maggioranza stessa, sede in cui da parte nostra è costante la ricerca di confronto e discussione in tutte le tematiche, come avviene in tutte le liste civiche plurali e democratiche.

3) La richiesta di commissione è stata per la prima volta formulata dal nostro gruppo in consiglio comunale.

4) In seguito al positivo confronto di ieri con le dottoresse della Direzione Musei Liguri presenti alla commissione, confermiamo che il nostro obbiettivo è duplice: da un lato un progetto globale che sfrutti le potenzialità del palazzo ex tribunale al 100% in sinergia con il restante patrimonio artistico cittadino; dall’altra parte un risultato finale che sia la sintesi di un progetto condiviso con la città e con tutte le associazioni di categoria.

5) Nessuna “retromarcia” ma viceversa un contributo importante per finalizzare il miglior destino possibile per questo simbolo da restituire ai cittadini chiavaresi.