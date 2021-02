Chiavari: 46enne ruba 100 euro di merce al Bricoman

In mattinata, un artigiano edile, mentre si trovava all’interno del centro commerciale “Bricoman”, furtivamente, si era impossessato di un kit di punte e inserti per trapano. Notato dal personale della vigilanza interna, il soggetto, dopo aver oltrepassato le casse, veniva fermato unitamente ai Carabinieri di Ge-Molassana. Il fermato, un 46 enne incensurato di Chiavari, trovato in possesso della refurtiva, poi restituita, del valore commerciale di 100 euro, è stato deferito in stato di libertà per “furto”.