Camogli: si rimuovono le bare anche dai loculi pericolanti (5)

Al cimitero di Camogli proseguono alacremente anche i lavori per togliere i feretri dai loculi che rischiano di crollare e che dovranno in ogni caso essere abbattuti, per eliminare un pericolo.

Nella prima immagine il trasporto di un feretro nel deposito allestito. Sulla sinistra, accanto a un cassonetto verde dei rifiuti, pezzi di bara che dovranno essere conferiti come rifiuti speciali.

Nell’immagine in basso il “cestello” movimentato dalla gru che consente agli operai di rimuovere le lapidi e togliere poi le bare dai loculi, senza rischiare di essere coinvolti in un eventuale nuoco crollo (segalato in ogni caso dai sensori)

(Foto Consuelo Pallavicini)