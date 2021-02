Camogli: recuperate le prime salme tra i detriti; arrivato il pontone (3)

I sommozzatori dei vigili del fuoco sono al lavoro, a Camogli, per recuperare le salme tra i detriti dei loculi franati in mare. Il lavoro è possibile grazie ai sensori che segnalano eventuali nuovi cedimenti della falesia, permettendo al personale impegnato di allontanarsi. Stamattina sono state recuperate diverse bare e salme che vengono trasferite in porto e da qui al cimitero sotto appositi tendoni allestiti dalla Protezione civile.

Intanto in porto è giunto il pontone che interverrà per rimuovere i detriti della frana, consentendo il recupero di bare e salme rimaste sepolte dalle macerie dei loculi e tombe di famiglia finite a mare.

Foto di Consuelo Pallavicini