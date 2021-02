Camogli: la benedizione dell’arcivescovo alle salme (8)

Domenica prossima l’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca sarà a Camogli. Dall’ingresso del cimitero benedirà le salme coinvolte nella frana che ha trascinato in mare una fila di loculi. Alla visita, un gesto di amorevole fraternità certamente gradito alle famiglie interessate, per le misure anticonid non potrà partecipare pubblico.

A San Prospero, sempre domenica alle 10,30, i padri Benedettini Olivetani celebreranno una messa dedicata a questi defunti a cui potranno partecipare, opportunamente distanziati, familiari e fedeli.