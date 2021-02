Dal Centro Documentazione e Comunicazione dei Vigili del Fuoco riceviamo e pubblichiamo

Prosegue a Camogli l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero delle bare cadute in mare dopo il crollo di lunedì scorso. Operazione oggi in assetto Siacs (sistema di immersione alimentato e controllato dalla superficie), dopo che ieri erano stati individuati i target con l’impiego di un drone subacqueo.

Ecco il link al video.