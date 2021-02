Camogli: frana cimitero, viabilità ulteriormente modificata (2)

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Verificato nella prima giornata di lavori che lo spostamento delle autogru per la riapertura della circolazione veicolare crea ritardi nell’effettuazione dei lavori di recupero dei feretri, e che l’estensione degli stabilizzatori delle stesse autogru non consente il passaggio pedonale nel tratto interessato dai lavori, il Sindaco ha emanato una ordinanza a decorrere da oggi, venerdì 26 febbraio 2021.

Si comunica ai cittadini la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale del tratto antistante il cimitero dalle ore 00.00 alle ore24.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Il traffico veicolare – autobus di linea e quelli riservati agli studenti inclusi- in entrata e uscita da Camogli direzione Ponente verrà indirizzato sulla via Aurelia ( Strada Statale 01).

I pedoni diretti verso il centro cittadino potranno accedere al primo tratto di via Romana per poi proseguire per la scalinata nei pressi del civico 16 di via Ruffini. Viceversa per i pedoni diretti verso Recco.

L’accesso al centro cittadino per chi proviene da Corso Mazzini è consentito svoltando subito dopo la banchina divisoria di Largo Casabona.

Per ridurre i disagi alla cittadinanza in tutto il Comune di Camogli rimangono sospesi i divieti di sosta nei giorni di pulizia meccanizzata della strada, e i parcheggi sulle linee blu del centro (via Ferrari, via Cuneo, area ex scalo ferroviario) saranno gratuiti anche il sabato e la domenica.

ordinanza n. 14