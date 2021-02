Camogli: frana cimitero, da domenica il Comsubin al lavoro (9)

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

A Camogli i sommozzatori dei Vigili del fuoco oggi hanno recuperato altre 8 salme e 4 ossari. E per accelerare i lavori è stato deciso di tenere chiusa la strada 24 ore su 24 e di prolungare l’orario di intervento. Nel frattempo il sistema di monitoraggio sullo sperone roccioso che presenta delle fenditure è stato tarato; quindi può lanciare nel tempo di pochissimi minuti un segnale ai cellulari di chi sta operando in zona.

Le novità sono state illustrate da Giacomo Giampedrone, assessore regionale alle Infrastrutture, Difesa del Suolo e alla Protezione civile e dal sindaco Francesco Olivari.

Una prima fase, che parte domenica alle 10.30 dopo la benedizione dell’arcivescovo di Genova Tasca, vedrà all’opera almeno una ventina di operatori del Comsubin (Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina Militare) che ispezioneranno a tappeto lo specchio acqueo con pontoni di appoggio: un intervento considerato alla stregua di un’emergenza nazionale. Man mano che si porrà in sicurezza l’area sovrastante (occorre demolire 2 corpi loculi e due cappelle una delle quali è vuota), si allargherà quella dove operare a mare; ciò per assicurare l’assoluta tranquillità a chi lavora. La seconda fase sarà di competenza dei Vigili del fuoco che opereranno grazie al supporto di pontoni e braccio meccanico. Sempre domenica sarà convocato il Com, il centro operativo misto che coordinerà gli interventi e che non si scioglierà fino a che non saranno terminate le due fasi. Nella seconda potrebbe anche nuovamente intervenire il Comsubin. La terza fase, la meno delicata pur ipotizzando ulteriori recuperi, prevede lo spostamento delle macerie.

La vicina Recco ha messo a disposizione il molo di levante per le attività emergenziali e di recupero dei feretri finiti in mare. Un gesto di partecipazione e di collaborazione molto apprezzato.

In merito alle salme trovate in mare è stato spiegato che probabilmente hanno preso il largo immediatamente dopo il crollo, dato che nel giro di poco tempo sono state installate panne e reti in profondità.

Per ciò che riguarda l’indagine della Procura, i Carabinieri hanno fotocopiato le carte riguardanti i progetti realizzati negli ultimi anni e le concessioni cimiteriali.