Calvari e Camogli: modifiche a linee bus e trasporti scolastici

Amt Servizi di trasporto pubblico Provinciale comunica che da lunedì 1

marzo, a causa di lavori stradali, tutte le corse della linea 14 di

Cichero tra le ore 8 e le ore 18 transiteranno per Romaggi – Calvari.

Inoltre, la corsa “riservata studenti” in partenza da Ferreccio alle ore

8.30 effettuerà il seguente percorso: partenza alle 8 da Costacanale con

transiti a Liggia alle 8.16, Villagrande alle 8.25, Ferreccio alle 8.30,

Romaggi alle 8.50, Calvari alle 8.55, Carasco alle 9.05 e Chiavari alle

9.25. Si ricorda inoltre che restano in vigore le modifiche al servizio

AMT in conseguenza del crollo parziale del cimitero di Camogli. Tutti gli

autobus da Recco a Rapallo e/o Santa Margherita Ligure transiteranno sulla

via Aurelia attraverso la Ruta di Camogli, dove è stato attivato un

collegamento con il centro di Camogli per consentire ai passeggeri di

effettuare l’interscambio tra i servizi utilizzando i bus navetta. Tutti

gli orari provvisori, in vigore da domani, sono consultabili sul sito di

Amt.