Zoagli:”Un Consiglio per discutere le nostre mozioni”

Da Gian Giacomo Solari, consigliere comunale di “Zoagli nel cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Considerando che quest’anno c’è stato un solo Consiglio Comunale d’urgenza il 28.1 con tre soli punti all’ordine del giorno e considerando purtroppo che l’amministrazione comunale non produce delibere da portare in Consiglio, si ritiene opportuno che il Presidente del Consiglio convocasse un Consiglio al più presto per discutere le interpellanze o mozioni presentate da noi Consiglieri di opposizione Gian Giacomo Solari, Mirko Mussi e Luigi Fortunati (Zoagli per tutti) che ad oggi sono più di dieci, tra l’altro tra le mie quattro ce né una addirittura protocollata il 30.12.2020.

Restiamo inoltre in attesa della data del Consiglio Comunale come da nostra richiesta protocollata in data 15.2.2021.

