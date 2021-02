Il sindaco Giuseppe Garbarino gongola. Lo Stato si è ricordato del piccolo comune della Valle del Tempo e gli ha inviato un contributo di 950.000 euro. La cifra maggiore, 550.000 euro, dovrà essere impiegata per la ristrutturazione del palazzo Zerbi, in possesso del Comune per un’eredità; 350.000 per riparare i danni subiti nel 2016 dall’asilo Rosa Cabona. Infine 50.000 euro per rettificare una curva della strada che porta al passo della Spinarola e in Fontanabuona attraverso Tribogna.

Il sindaco Giuseppe Garbarino