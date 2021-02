A Sestri Levante, i Carabinieri dopo aver effettuato i dovuti accertamenti, hanno identificato e poi deferito in stato di libertà per “truffa” un 37 enne di Napoli, gravato da pregiudizi di polizia. Il soggetto, aveva messo in vendita su una piattaforma internet specializzata, un telefono cellulare, e ricevuto la somma pattuita di 360 euro da uno studente 23 enne, residente in quel Comune, ometteva di consegnare sia l’oggetto acquistato che il denaro ricevuto.