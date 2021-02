Sestri: “Scrivere una fiaba”, a febbraio 2.000 iscritti; e ora marzo

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Tutto esaurito per i primi webinar di “Scrivere una fiaba”, otto seminari online gratuiti – a febbraio e a marzo – di scrittura fiabesca offerti dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi con nomi d’eccellenza della narrativa per l’infanzia.

Oggi aprono le iscrizioni per il primo incontro di marzo, rivolto ai ragazzi fra i 14 e i 18 anni, con la giornalista e scrittrice Daniela Palumbo.

“Abbiamo voluto offrire contenuti di valore – dichiara Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante – per incoraggiare tutte le categorie previste dal bando a scrivere una loro fiaba e partecipare al 54° Premio H. C. Andersen – Baia delle Favole, offrendo gli strumenti narrativi attraverso docenti di qualità.

La consideriamo una piccola resistenza culturale in questo periodo così complicato e siamo felici di vedere una partecipazione così entusiasta e attiva: i webinar stanno facendo il tutto esaurito ogni settimana e l’atmosfera che si respira durante gli incontri è sempre vivace, stimolante, costruttiva.

Centinaia di persone da tutta Italia, e anche italiani all’estero, stanno seguendo questi seminari online. Magari non tutti decideranno di scrivere la loro fiaba e mandarla all’Andersen ma sicuramente tutti possono godere di un’esperienza di qualità e scoprire il valore della fiaba.

Credo che sarebbe bello trasformare questo progetto in un appuntamento annuale.”

SCRIVERE UNA FIABA prosegue anche a MARZO con altri quattro webinar gratuiti

Mercoledì 3 marzo, alle 17.00, webinar con DANIELA PALUMBO per ragazzi dai 14 ai 18 anni (iscrizioni aperte dal 25 febbraio)

Mercoledì 10 marzo, alle 17.00, webinar con MARIAPAOLA PESCE per bambini dai 6 ai 10 anni (iscrizioni aperte dal 4 marzo)

Mercoledì 17 marzo, alle 21.00, webinar con PINO PACE per adulti (iscrizioni aperte dall’11 marzo) Mercoledì 24 marzo, alle 17.00, webinar con MATTEO CORRADINI per ragazzi dagli 11 ai 13 anni (iscrizioni aperte dal 18 marzo)

Inoltre, fino al 23 marzo, ogni martedì alle 17.00 ci sarà l’appuntamento con le FIABE A MERENDA: letture online di fiabe per piccini dai 3 ai 5 anni a cura del Sistema Bibliotecario Urbano di Sestri Levante.

I posti a disposizione per ogni webinar o fiaba a merenda sono 500 e l’iscrizione è gratuita ma obbligatoria.

Per saperne di più: www.andersensestri.it

Per le iscrizioni: www.eventbrite.it digitando “scrivere una fiaba” o “fiabe a merenda”

Si ringrazia ICWA (Italian Children’s Writers Association) per la gentile collaborazione.

La partecipazione ai webinar non impegna a partecipare al 54° Premio “H.C. Andersen – Baia delle Favole”, ma per chi lo desiderasse si concorre inviando una fiaba inedita a tema libero, mai veicolata sul web e che non risulti già premiata in altri concorsi o inviata per partecipazione ad altri concorsi concomitanti.

Sono sei le categorie a cui si può partecipare: PICCINI (dai 3 ai 5 anni, in gruppo), BAMBINI (dai 6 ai 10 anni, individuale o in gruppo), RAGAZZI (dagli 11 ai 17 anni, individuale o in gruppo), ADULTI (dai 18 anni in su, solo individuale), SCRITTORI PROFESSIONISTI (dai 18 anni in su, con almeno tre opere pubblicate non in self-publishing o con editori a pagamento, individuale), ILLUSTRATORI (dai 16 anni in su, individuale o in gruppo).

È possibile partecipare con opere in lingua italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola, araba, cinese e russa.

Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 31 marzo 2021.

Il bando completo con tutte le informazioni e le indicazioni è scaricabile sul sito www.andersensestri.it

