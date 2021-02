Sestri: raffica di interrogazioni in Consiglio comunale

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

La seduta consiliare é fissata alle ore 19,00 di giovedi 25 febbraio 2021 presso la sede municipale di piazza Matteotti, 3 e si svolgerà in modalità di videoconferenza tenuto conto delle disposizioni in materia di prevenzione di diffusione del COVID-19.

Ordine del giorno

1) Approvazione verbale seduta consiliare del 5 novembre 2020

2) Approvazione verbale seduta consiliare del 20 novembre 2020

3) Approvazione verbale seduta consiliare del 30 novembre 2020

4) Realizzazione di appartamenti per vacanze a seguito di ristrutturazione di immobile sito in Viale Dante 31. Assenso sul progetto da attuarsi a mezzo rilascio di permesso di costruire in deroga ex art. 14 DPR 380/2001 e s.m.i. ed accettazione atto unilaterale d’obbligo disciplinante l’intervento sottoscritto dal soggetto attuatore

5) Deliberazione n. 122/2020/PRSP Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria. Presa d’atto

6) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo (stabilimenti balneari)”

7) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Isolamento quartiere della Pestella e ricostruzione ponte di collegamento con Via Sara”

8) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Funzionamento impianto semaforico di via Nazionale all’altezza del ponte monumentale di Santo Stefano”

9) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Cassa integrazione in deroga e ssunzioni operate dalla società partecipata Mediaterraneo Servizi Srl nell’anno 2020”

10) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Costante presenza di mendicanti di fronte agli ingressi di supermercati, fornai, pastifici e altri punti fissi – inosservanza distanze di sicurezza”

11) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Degrado in Piazza Sant’Antonio – Pluriennale presenza di senza tetto”

12) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Riqualificazione Villa Loto”

13) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Pericolosità della strada da Villa Loto a Villa Cascine a motivo della presenza di alberi pericolanti”

14) Interpellanza del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Verifica dello stato di salute e stabilità di tutti gli alberi presenti nei giardini e parchi pubblici e della manutenzione dei giochi presenti”

15) Interpellanza del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Problematiche strutturali del ponte pedonale di legno che attraversa il rio Bardi nella frazione Trigoso”

16) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Comvenzione con Regione Liguria per il progetto Liguria in rete e servizi Liguria digitale”

17) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Aggregazione e centralizzazione delle committenze”

18) Mozione del Consigliere Giancarlo Stagnaro ad oggetto “Estensioni concessioni demaniali”

19) Mozione del Consigliere Gian Paolo Benedetti ad oggetto “Deliberazione Corte dei Conti del 23 dicembre 2020 – Pubblicazione sulla pagina Facebook del Comune di Sestri Levante”

20) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Riassegnazione deleghe bilancio, programmazione economico e finanziaria, rapporti con società partecipate a seguito della deliberazione n. 122/2020/PRSP della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Liguria”

21) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Piano Antenne”

22) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “130° anniversario della Rerum Novarum”

23) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Deliberazione n. 122/2020/PRSP della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Liguria”

24) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Inclusione delle parrocchie nei bandi per la concessione di contributi economici a sostegno delle associazioni culturali, associazioni sportive e circoli”

25) Mozione dei Gruppi Consiliari Valentina Ghio Sindaco e Viviamo Sestri ad oggetto “Sostegno per la liberazione di Patrick Zaki”

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO

26) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Provvedimenti avviati per occupazione sine titulo dell’area parcheggio ricadente in area demaniale marittima dello Stato in Via P. Queirolo”

27) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica causate dallo stato di degrado dei portici e del piano di campestio di Via Roma”

28) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Situazione debitoria di On Sport nei confronti del Comune di Sestri Levante e azioni di recupero del credito”

29) Interpellanza del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Viabilità Via del Petronio”

30) Mozione dei Consiglieri Marco Conti, Giancarlo Stagnaro e Gian Paolo Benedetti ad oggetto “Deliberazione 122/2020/PRSP della Corte dei Conti: Azione di rivalsa e di responsabilità amministrativa”