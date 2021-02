Sestri: “Il bilancio non è sano, ma gravemente malato”

Da Marco Conti, consigliere Città Metropolitana di Genova e

Gestione finanziaria del Comune di Sestri Levante. Il Consigliere comunale e metropolitano Marco Conti: “la magistratura contabile smentisce clamorosamente l’amministrazione Ghio, i fatti ci hanno dato ragione. Il bilancio non è sano ma gravemente malato”.

“Le giustificazioni che sono state fornite in Consiglio comunale e sugli organi di informazione sono fantastiche – afferma il Consigliere comunale e metropolitano Marco Conti, esponente di Fratelli d’ Italia – ci vuole coraggio, come hanno fatto il Sindaco, l’ Assessore Gianelli e il dirigente dell’area finanziaria a minimizzare la deliberazione della Corte dei Conti che boccia tout court questa amministrazione. Ci vuole coraggio ad affermare che i richiami erano in parte già adottati, ci vuole coraggio ad atteggiarsi con una certa supponenza di fronte ai rilievi dei magistrati contabili”.

“Se i correttivi e le distorsioni, che vanno avanti da parecchi anni, fossero state risolte a fine 2020 la Corte dei Conti non si sarebbe espressa in maniera così dura – prosegue Conti – sul bilancio comunale e suoi equilibri in Consiglio comunale e sui mezzi di informazioni la maggioranza ci ha sempre accusato di fare allarmismo e di non capire niente”.

“Basta trincerarsi dietro la pandemia perché i cronici problemi di questo bilancio risalgono agli anni precedenti, quando il Covid ancora non esisteva! Già nel 2016 avevo lanciato il grido di allarme sul ricorso all’anticipazione di cassa che in quell’anno aveva raggiunto la cifra di € 2.102.153 e fu reiterata anche nel 2017 per € 1.812.807 – incalza Marco Conti – l’anticipazione di cassa rappresenta un serio campanello di allarme sullo stato degli equilibri di bilancio, in parole povere vuol dire che il Comune si è trovato in un momento di crisi di liquidità e per far fronte agli impegni, come ad esempio il pagamento degli stipendi, ha richiesto alla tesoreria un prestito temporaneo”.

“La responsabilità politica di questo disastro non è solo dell’ Assessore Gianelli ma anche del Sindaco Ghio perché non poteva non sapere visto che il suo modus operandi è sempre stato molto accentratore – continua il Consigliere – altro aspetto non secondario riguarda la responsabilità di chi in questi anni ha dato parere tecnico contabile positivo, da anni la direzione dell’area 2 è affidata ad interim al Segretario Generale”.

“Per anni ci avete scassato i cabbasisi, come direbbe il dottor Pasquano nella fiction Il Commissario Montalbano, sull’ottima performance nella tempestività dei pagamenti – incalza Marco Conti – ebbene la Corte dei Conti dice esattamente l’opposto con tempi piuttosto lunghi. Il rendiconto 2018 per le finanze comunali è l’annus horribilis, guarda caso è proprio l’anno che ha portato alla riconferma di questa amministrazione”.

“Con vari sistemi contabili, che noi abbiamo denunciato più volte e che la Corte dei Conti conferma, oggi il castello di sabbia crolla e a pagare purtroppo saranno i cittadini – denuncia Conti – la verità è che il Comune avrebbe chiuso il bilancio in forte disavanzo e che l’elevato montante di residui attivi e di crediti inesigibili era finalizzato a dare l’impressione che i conti fossero in equilibrio e quindi a chiudere in avanzo!”.

“Chiedere la revoca delle deleghe all’ Assessore Gianelli non risolve il problema, le dimissioni dovrebbe darle in Sindaco e tutto il Consiglio comunale dovrebbe immediatamente contestare il responsabile del servizio finanziario, provvedendo alla revoca dell’incarico – conclude il Capogruppo di Riprenditi Sestri ed esponente di Fratelli d’ Italia – noi lo chiederemo e nell’eventualità di accertamento di danno patrimoniale arrecato all’ente anche un’azione di rivalsa e responsabilità amministrativa nei confronti del reggente ad interim dell’Area 2. Chi lo respinge si assumerà una grande responsabilità innanzi ai cittadini e agli organi preposti al controllo”.