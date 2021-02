‘Santa’: in aiuto dei lavoratori dello spettacolo, eventi online per gli artisti

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Santa Margherita Ligure in aiuto della cultura. In questo

periodo di restrizioni per tante categorie, alcune delle quali rimaste

fuori dai cosiddetti ristori governativi, l’Amministrazione comunale

intende compiere un gesto concreto anche verso gli artisti,

organizzando una serie di spettacoli in streaming ma prodotti

esclusivamente per l’occasione.

“In questo anno di emergenza sanitaria abbiamo messo in campo tante

azioni per aiutare i nostri cittadini – spiega il Sindaco Paolo

Donadoni – dai commercianti alle famiglie, dai lavoratori stagionali

alle persone con fragilità. Adesso vorremmo dare un piccolo aiuto

anche ai lavoratori dello spettacolo. Abbiamo stanziato 5 mila euro

che saranno ripartiti tra una serie di artisti amici di Santa

Margherita Ligure. La scelta, infatti, ha seguito la logica della

collaborazione: la lista di nomi è in corso di definizione, stiamo

contattando quelli che ormai con continuità si esibiscono da anni sui

nostri palchi, che hanno costruito un rapporto di frequentazione e

amicizia con la nostra città. Non risolveremo i problemi della

categoria ma è modo per esprimere la nostra vicinanza e il nostro

sostegno ed è un momento di restrizioni è un modo per fruire comunque

della cultura nelle sue varie forme in coerenza con la tradizione

della città”.

Gli eventi saranno gratuiti per gli spettatori e saranno fruibili sui

canali social del Comune di Santa Margherita Ligure (pagina Facebook e

canale YouTube).