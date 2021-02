Recco: si accelerano le vaccinazioni in ospedale

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo.

Sono 126 i recchesi vaccinati nei primi tre giorni della campagna rivolta alla popolazione ultraottantenne. Procedono senza intoppi le somministrazioni al punto vaccinale nel Palazzo della Salute a Recco e intanto si accelera. La mancanza di criticità nel corso del test del primo giorno, ha permesso di portare ieri a 42 il numero degli over 80 vaccinati e da oggi a programmare 54 persone ogni giorno. Da lunedì prossimo si parte a pieno regime anche con le vaccinazioni nelle sedi distaccate di Bogliasco, Camogli e Uscio. Per quanto riguarda Recco, martedì e mercoledì della prossima settimana, riceveranno la prima dose oltre che i residenti di Recco anche i cittadini di Avegno e di Sori che hanno dato la disponibilità a vaccinarsi telefonando ai propri comuni di residenza. “In collaborazione con l’Asl 3 stiamo lavorando ritmo sostenuto per garantire la somministrazione del vaccino a tutti gli over 80 di Recco – il commenta il sindaco Carlo Gandolfo – per raggiungere, quanto prima, questo importante obiettivo abbiamo messo a disposizione dei nostri cittadini un numero di telefono per la raccolta delle adesioni che sta consentendo di gestire al meglio la pianificazione degli appuntamenti”.

Recco è l’unico Comune della Liguria con popolazione sopra i 5mila abitanti a prendere in carico le prenotazioni per i vaccini agli over 80.