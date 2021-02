RASSEGNA STAMPA. Arriva il caligo, nebbia marina

Oggi, giovedì 25 febbraio auguri a Gerlando. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: imboscata (agguato predisposto per un assalto improvviso). Proverbi: “Chi vuol lavoro degno. assai ferro e poco legno”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Il caligo abbraccia la Riviera. Camogli, frana del cimitero: “L’inchiesta della Procura”; “Stato di mobilitazione”; “Via Ruffini chiusa al traffico per le operazioni di recupero”; “E’ davvero incredibile, qui tutti sapevano che c’era pericolo”; “Siamo pronti a intervenire come già fatto a novembre”. Covid: “Asl 4 sono 26 i nuovi contagi, 36 i ricoverati”; “Il vescovo sospende le benedizioni nelle case”

Sestri Levante: Film Festival pronto a tornare. Sestri Levante: emendamento per concessioni no profit. Sestri Levante: Baia delle favole, Ottagono, sette candidati. Chiavari: mense al ristorante, un’opportunità. Chiavari: piattaforma al Mignon, c’è il cinema israeliano. Chiavari: il Bandolo Social, ecco Nadine Gordimer. Chiavari: Liceo Marconi, il teatro torna in classe. Chiavari: la Società Economica racconta i legami fra Dante e Liguria. Chiavari: il casello resta chiuso. Chiavari: futuro della Cittadella, senza intesa niente fondi. Chiavari: Doria, liutaio scrittore. Chiavari, Marconi ambasciatore del buon gelato.

Zoagli: passeggiata di levante, assegnato l’intervento. Rapallo: campi sportivi, ancora spazi concessi a scuole e società. Rapallo: nuove camere e cabine all’Excelsior. Rapallo: “Pacchi spesa ritirati in maniera abusiva”.

Mezzanego: sabato l’addio a Jessica. Santo Stefano d’Aveto: installata manica a vento per gli elicotteri.