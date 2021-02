Rapallo: torrente San Francesco, stanziati 2 milioni

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Rapallo ha ricevuto stamane la notizia dello stanziamento di un finanziamento statale che sfiora i 2 milioni di euro (1 milione e 995 mila euro, nello specifico) a seguito della partecipazione a un bando nazionale rivolto ai Comuni per interventi infrastrutturali di messa in sicurezza del territorio.

La somma è così suddivisa: 750 mila euro sono destinati al completamento del primo stralcio; 1 milione e 245 mila euro vanno invece alla realizzazione del secondo stralcio del primo lotto di lavori di rifacimento della copertura del torrente San Francesco, opera fondamentale e strategica per la messa in sicurezza stradale e per la mitigazione del rischio idraulico.

«E’ un contributo molto rilevante per completare il primo lotto dell’opera, grazie al quale riusciamo a ridurre sensibilmente la quota di finanziamento dell’opera che spetta al Comune – sottolinea Filippo Lasinio, assessore ai Lavori Pubblici – Per quanto riguarda l’iter, lunedì 8 marzo è prevista l’apertura delle buste nell’ambito della gara di affidamento dei lavori. Abbiamo cercato di inserire nel bando di gara tutte le garanzie per far sì che l’impresa che risulterà vincitrice possa portare ad ultimazione i lavori nel minor tempo e nel miglior modo possibile».