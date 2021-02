Questa mattina il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha incontrato l’amico nonché presidente onorario della Southeast University of China Paolo Asti e il signor Zhouwanli, vicepresidente dell’Associazione Generale del Commercio Cinese in Italia Ovest. Commenta il sindaco: “Li ringrazio di cuore per l’interessante scambio di vedute e per avermi omaggiato di un regalo tipico del Capodanno cinese appena trascorso”.