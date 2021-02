Deiva Sviluppo: “Passaggio di servizi effettuato, salvi i posti di lavoro”

Da Alessandra Avegno, Sindaco di Deiva Marina, riceviamo e pubblichiamo

Oggi 25 Febbraio 2021 si è perfezionato il passaggio dei servizi Ambiente e ramo idrico tra la Deiva Sviluppo srl in liquidazione, il Comune di Deiva Marina e l’ATO, come da delibere di Consiglio Comunale n. 21 e 22 del 3/10/2020. Si è così garantita la possibilità ai dipendenti della Società, che ringraziamo per la dedizione e l’impegno, di​ conservare il posto di lavoro.

L’Amministrazione augura loro il miglior proseguimento.